В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса, который, перевозил детей утром 13 мая и попал в ДТП рядом с городом Каменец.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Дело открыли по статье "нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти ребенка.

В Следственном комитете Беларуси устанавливают обстоятельства ДТП в Каменецком районе.

По данным следствия, в 7 утра 13 мая гражданин Украины, 1976 года рождения, за рулем автомобиля Renault Master, двигался по автодороге Р-98 "Песчатка-Каменец-Шерешево-Свислоч" и допустил столкновение с погрузчиком, который двигался в попутном направлении.

Вследствие этого шесть пассажиров автомобиля Renault, граждане Украины 13-15 лет, получили травмы и госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один пассажир - 12-летний ребенок умер от полученных травм на месте ДТП. Водители транспортных средств не пострадали.

По версии следствия, водитель Renault Master проявил невнимательность к дорожной ситуации и не успел избежать столкновения.

Установлено, что этот автомобиль был в числе четырех транспортных средств, которые перевозили домой в Украину подростков, принимавших участие в спортивных соревнованиях в Польше. Три других микроавтобуса обогнали этот же погрузчик раньше без происшествий, о чем свидетельствуют показания пассажиров этих машин.

Как сообщала "Страна", в прошлом году автобус cборной Украины по самбо вылетел с мокрой дороги и перевернулся по пути на чемпионат мира в Сербии.

"Страна" выяснила подробности аварии по пути на чемпионат мира.