Украинские железнодорожники начали "итальянскую забастовку"
Работники Кременчугского локомотивного депо 14 мая начали "итальянскую" забастовку. Они заявили, что не выедут из депо из-за неисправностей локомотивов.
Об этом сообщает ЦТС.
Председатель профсоюза машинистов Кременчуга Сергей Москалец заявил, что акция всеукраинская и в ней планируют принять участие 8 локомотивных депо из разных городов Украины.
Железнодорожники выдвигают 4 основных требования:
- поднятие заработной платы работникам до европейского уровня;
- возвращение железнодорожникам возможности выхода на пенсию по выслуге лет, которую отменила Верховная Рада;
- приведение подвижного состава в соответствие с техническими условиями эксплуатации.
- Отставка правления ПАО "Укрзализныця".
- Москалец отметил, что акция бессрочная и будет продолжаться, пока к железнодорожникам не придут на переговоры представители соответствующих органов.
На данный момент к локомотивному депо для охраны общественного порядка приехала полиция.
Утверждается, что к акции уже присоединились депо Синельниково, Коростень, Полтава, Дарница, Тернополь, Здолбунов.
Сегодня также не выехали на работу локомотивы депо в Кривом Роге.
Отмечается, что, несмотря на протестные акции, пассажирские поезда продолжают обслуживаться.
Фото: cfts.org.ua
Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Владимир Гройсман советовал руководству "Укрзализныци" прокатиться на ночном поезде.
Также "Страна" писала, что в Кабинете министров собираются изменить процедуру назначения руководителей госпредприятий.