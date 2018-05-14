Работники Кременчугского локомотивного депо 14 мая начали "итальянскую" забастовку. Они заявили, что не выедут из депо из-за неисправностей локомотивов.

Об этом сообщает ЦТС.

Председатель профсоюза машинистов Кременчуга Сергей Москалец заявил, что акция всеукраинская и в ней планируют принять участие 8 локомотивных депо из разных городов Украины.

Железнодорожники выдвигают 4 основных требования:

поднятие заработной платы работникам до европейского уровня;

возвращение железнодорожникам возможности выхода на пенсию по выслуге лет, которую отменила Верховная Рада;

приведение подвижного состава в соответствие с техническими условиями эксплуатации.

Отставка правления ПАО "Укрзализныця".

Москалец отметил, что акция бессрочная и будет продолжаться, пока к железнодорожникам не придут на переговоры представители соответствующих органов.

На данный момент к локомотивному депо для охраны общественного порядка приехала полиция.

Утверждается, что к акции уже присоединились депо Синельниково, Коростень, Полтава, Дарница, Тернополь, Здолбунов.

Сегодня также не выехали на работу локомотивы депо в Кривом Роге.

Отмечается, что, несмотря на протестные акции, пассажирские поезда продолжают обслуживаться.

Фото: cfts.org.ua

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Владимир Гройсман советовал руководству "Укрзализныци" прокатиться на ночном поезде.

Также "Страна" писала, что в Кабинете министров собираются изменить процедуру назначения руководителей госпредприятий.