Португалец Паулу Фонсека продолжит работать с донецким "Шахтером" в качестве главного тренера.

Об этом сообщает "Татотаке".

Несмотря на интерес со стороны топовых европейских клубов, руководству донецкого "Шахтера" удалось уговорить Фонсеку продлить контракт. Детали нового соглашения пока неизвестны.

Паулу Фонсека пришел в "Шахтер" в 2016 году. При нем донецкий клуб вернул себе чемпионский титул, а после и выиграл его второй раз подряд, добавив к нему Кубок Украины. Также "горняки" довольно успешно выступили и в Лиге чемпионов 2017/2018 выйдя из группы в 1/8 финала.

Ранее "Страна" сообщала, что Паулу Фонсека не перейдет в Эвертон. Английский клуб сохранил нынешнего наставника.

Также тренер донецкого "Шахтера" Фонсека развелся с женой и завел роман с пресс-секретарем - СМИ.

Кроме того, "Шахтер" предлагает Фонсеке 9 миллилонов евро в год, чтобы тот не уходил.