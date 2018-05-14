Шевченковский районный суд Киева перенес на 15 мая рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения народному депутату Надежды Савченко. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Бесплатным адвокат Савченко стала Юлия Ткач. До завтрашнего заседания она должна ознакомиться с материалами дела.

Таким образом, суд перенес рассмотрение продления меры пресечения Савченко до 10:00 15 мая.

"Страна" вела онлайн хронику судебного заседания.

Также мы писали, что народный депутат Сергей Мельничук на сегодняшнем заседании суда по делу Надежды Савченко заявил о готовности взять ее на поруки.