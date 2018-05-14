В Киеве серьезно затруднено движение транспорта по центральным улицам. Это связывают с частичным перекрытием Крещатика.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки в городе достигли оценки в семь баллов. Ситуация остается сложной на протяжении всего дня - утром уровень пробок оценивался в восемь баллов.

Фото: Яндекс.Карты

В частности, движение транспорта осложненона проспекте Победы (от улицы Шелуденко), бульваре Тараса Шевченко (от станции метро "Университет"). Масштабные пробки возникли на улице Бассейной, бульваре Леси Украинки и улице Мечникова; на улице Владимирской, улице Прорезной, улице Большой Житомирской и Михайловской. Осложнен проезд на открытой части Крещатика и прилегающей к ней улице Костельной.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за подготовки к финалу Лиги часть Крещатика перекрыли до конца мая.

Также мы сообщали, что в Киеве на Крещатике под дождем устанавливали фан-зону для Лиги Чемпионов.