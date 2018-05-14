Мэр города Золочева Львовской области Игорь Гриньков начал бессрочную голодовку в знак протеста против бездействия департамента госстройинспекции и полиции по самострою в городе.

Об этом Игорь Гриньков написал на своей странице в Facebook.

"Я объявляю бессрочную голодовку в знак протеста против бездействия департамента государственной строительно-архитектурной инспекции и бездействия отдела полиции. Я также принял решение перенести свой рабочий кабинет на бульвар Сковороды. Я буду находиться здесь с утра до вечера и буду следить, чтобы правонарушители не продолжали здесь самовольного строительства", - отметил Гриньков.

Мэр призвал жителей брать молотки и стучать в стены самостроя и таким образом "достучаться до совести тех, кто делает попытку захвата площади Вечевой".

Фото: facebook.com/zolochiv.misto

Видео: facebook.com/zolochiv.misto

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко в суде заявила, что продолжит голодовку.

Также объявившего голодовку украинца Балуха в Крыму будут кормить насильно.