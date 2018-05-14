Во Львове 14 мая произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 11:00 на улице Богдановской.

Столкнулись Mercedes Benz Sprinter, Peugeot, ВАЗ-2101, грузовик Dodge, ВАЗ-2104, Toyota и ВАЗ-2109. В результате столкновения травмирован и доставлен в больницу водитель "девятки", врачи ставят ему диагноз.

Отмечается, что на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Как сообщала "Страна", во Львове девушку-полицейскую ранили ножом в живот при оформлении ДТП.

Также "Страна" писала, как на Закарпатье Mercedes вылетел на встречку и сбил байкеров.