Злоумышленнику, который похитил мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема Маси возле Апелляционного суда столицы, сообщили о подозрении по статье "незаконное завладение транспортным средством". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №9 злоумышленнику, который возле Апелляционного суда города Киева похитил мотоцикл, сегодня объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 289 УК Украины", - сообщила пресс-секретарь.

Напомним, инцидент, связанный с угоном мотоцикла у брата нардепа произошел 11 мая под зданием Апелляционного суда Киева, где рассматривали дело об избиении Мустафы Найема.

Ранее "Страна" писала о том, что задержанный угонщик рассказал, почему позарился на мотоцикл Найема.