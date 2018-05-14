"Страна" выяснила подробности инцидента, в результате которого в ночь с 12 на 13 мая был избит сын народного депутата Нестора Шуфрича.

Напомним, что о конфликте накануне вечером сообщила пресс-служба парламентария. Согласно ее заявлению, на старшего сына нардепа напали во время посещения одного из ресторанов столицы.

"Александру и его товарищам в результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Схватка три на три

Судя по обнародованным фото, большинство ударов Шуфричу-младшему и двум его друзьям пришлись на левую часть лица и головы. Исходя из этого можно предположить, что наносившее их лицо (или лица) лучше владеет правой рукой.

Наиболее выразительные повреждения - у товарища Александра Шуфрича в черной футболке с надписью Hard Rock.

Юноша из компании Александра Шуфрича, фото: facebook.com/Пресс-служба Нестора Шуфрича

У еще одного члена их компании - бритого налысо молодого человека разбита нижняя губа и кровоподтек под левым глазом.

Фото:facebook.com/Пресс-служба Нестора Шуфрича

Что же касается сына нардепа, то итогом конфликта для него стали шишки и синяки на лбу, а также рваные раны на лице.

Александр Шуфрич, источник фото: facebook.com/Пресс-служба Нестора Шуфрича

Оценить характер тяжести повреждений Александра Шуфрича и его друзей планируют по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время молодые люди поправляют здоровье в одной из частных клиник.

Заметим, что у Шуфрича не конкретизировали число нападавших. Но собеседники в полиции рассказали "Стране", что их было трое. Предположительно конфликт возник на бытовой почве.

"Из пояснений известно, что сын Шуфрича вместе с двумя друзьями отдыхал в "Соломенской броварне". Около 01:45 13 мая они вышли на улицу подышать воздухом. В этом время к ним подошли три человека, которые попросили закурить. Те им что-то ответили, начался конфликт, который перерос в драку. После чего двое из трех нападавших разбежались. Сейчас мы будем изымать видео с камер наблюдения, и тогда многое может проясниться на этот счет", - пояснил собеседник автора этих строк, знакомый с материалами дела.

Нападавшие на сына депутата, источник фото: facebook.com/Пресс-служба Нестора Шуфрича

Драку на пороге ресторана расследуют по статье "дела Найема"

По информации пресс-службы Шуфрича, обидчики сына нардепа представились Александру и его друзьям работниками "органов". Более того: до и после инцидента они-де угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения с заявлением о избиении в МВД.

Заметим, что в "Соломенской броварне" действительно частенько отдыхают как силовики, так и судьи. Но в полиции пока не говорят о принадлежности напавших к силовым структурам.

Личности участников событий устанавливаются, но по имеющимся данным никто из них не является чиновником или сотрудником силовых ведомств", - говорит собеседник "Страны" в Соломенском райуправлении полиции Киева.

Инцидент под "Броварней" в ведомстве расследуют как хулиганство (ч.2 ст.296 УК Украины), где максимальная санкция предусматривает вплоть до 4 лет лишения свободы. Напомним, что аналогичным образом правоохранители квалифицировали и инцидент 30 апреля на Бессарабской площади, где у группы выходцев из чеченской диаспоры возник конфликт к нардепом Мустафой Найемом.

В настоящее время задержан один из обидчиков Александра Шуфрича, но о подозрении ему на момент подготовки этого материала еще не сообщалось. В пресс-службе нардепа Шуфрича уточняют, что задержанный молодой человек - брат главного зачинщика избиения.

Оппонент Александра Шуфрича, который был задержан по мотивам драки у "Соломенской броварни", источник фото: facebook.com/Пресс-служба Нестора Шуфрича

Сам Нестор Шуфрич выразил надежду "на объективное расследование данного инцидента и привлечение к ответственности всех виновных, независимо от того, где они работают и чьими сыновьями они являются".