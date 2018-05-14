Крупнейший украинский оператор мобильной связи - компания Киевстар, в первом квартале этого года получила 4,3 млрд грн дохода, что на 10,1% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Доходы от мобильной связи выросли на 10,9% - до 3,9 млрд грн. Доходы от мобильного интернета увеличились на 59%, а их доля в общем доходе от мобильной связи составляет 33%.

EBITDA Киевстара за первый квартал выросла на 16,4% - до 2,4 млрд грн. Маржа EBITDA выросла на 3 п.п. - до 56,6%.

Количество активных абонентов выросло на 500 тыс. человек в сравнении с первым кварталом прошлого года - до 26,5 млн.

Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи, который обслуживал на конец июня 2017 26,1 млн абонентов. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% в сравнении с 2016 годом - до 16,5 млрд грн, EBITDA - на 18,1% - до 9,2 млрд грн.

Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.

Ранее "Страна" сообщала, что Киевстар оштрафовали на 21 млн гривен за рекламу о посекундной тарификации.

Также "даже смартфон будет не нужен". Киевстару разрешили запустить платежную систему