В Киеве могут увеличить тарифы на холодную воду. Информация об этом появилась на сайте "Киевводоканала".

"Сейчас 1 куб. м холодной воды для жителей столичных многоэтажек обходится в 15,49 гривны (из них - 8,28 гривны мы платим за 1 куб. м водоснабжения, 7,21 гривны - за 1 куб. м водоотведения). Примерно в июне расценки могут вырасти чуть более чем на гривну: до 16,7 грн/куб. м. Проект постановления с такой цифрой уже был одобрен Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

По данным издания "Сегодня", на 2019 год в "Киевводоканале" предлагают установить еще более высокий тариф для жителей многоэтажек - 22,9 гривны за куб (12,1 грн за 1 куб. м водоснабжения и 10,8 грн за 1 куб. м водоотвода).

"Среди причин - повышение стоимости электроэнергии, рост затрат на ремонты, топливо, реагенты для очистки воды, повышение рентной платы за воду и другие", - объяснили в "Киевводоканале".

На 25 мая назначено открытое обсуждение предложенных предприятием тарифов на следующий год. Кроме того, они должны быть одобрены НКРЭКУ.

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