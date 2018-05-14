В пятницу, 18 мая, на Михайловской площади в Киеве пройдет художественная акция во время которой воссоздадут лагерь ромов.

Об этом сообщается на странице акции "Синдром выжившего" в Facebook.

В 15:00 кураторское объединения Худсовет приглашает на Михайловскую прощу в Киеве для участия в коллективной работе "Синдром выжившего".

"Все, кто придет на событие, вместе с участниками и участницами кураторской группы отстроят и потом разберут дом - конструкцию, посвященную анархитектурним формам и сообществам, которые сооружают беседки в городских пространствах. Кураторское объединения Худсовет посвящает эту работу поселением ромов и другим стихийным поселением людей", - говорится в сообщении.

Художники приглашают к совместному созданию конструкции, разработанной по подобию разрушенной хижины, построенной, а затем снесенной в 2017 году во временном поселении цыган в Днепровском районе Киева.

Синдром выжившего - термин, появившийся в 1960-х годах для описания состояний жертв, агрессоров и их потомков, переживших массовые преследования и убийства в ХХ веке. Особенность этого синдрома заключается в том, что человек чувствует интенсивную вину, связанную с самим фактом своего существования.

Фото: facebook.com

Напомним, что посольство США требует расследовать нападения на ромов в Украине.

Как сообщала "Страна", Аваков заявил, что нападавшим на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве объявлены подозрения.