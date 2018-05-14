Члены экипажа крымского судна "Норд", которое задержали в Украине, находятся на территории посольства России в Киеве.

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, пишет ТАСС.

"Сейчас члены экипажа судна находятся на территории российского посольства в Киеве, – сказал он.

По словам Карасина, Москва ждет от киевских властей "справедливых решений, чтобы моряки могли как можно скорее вернуться к себе на родину".

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно "Норд". 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Ранее "Страна" сообщала, что суд оставил под арестом капитана судна "Норд".

Также капитана "Норда" положили в больницу Днепра.