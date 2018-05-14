В суде по делу Надежды Савченко объявлен перерыв - пока ждут государственного адвоката. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Савченко на суде заявила, что не может оплачивать адвокатов и удивлена словами своих прежних адвокатов о том, что они не могут работать с ней из-за поведения ее сестры Веры.

"Поэтому я разрываю сотрудничество со всеми адвокатами, и прошу предоставить мне государственного адвоката",- заявила нардеп.

Напомним, что сегодня, 14 мая, Шевченковский районный суд рассматривает продление меры пресечения Надежды Савченко, которую обвиняют в организации теракта..

Ранее "Страна" писала о том, что депутат Мельничук заявил о готовности принять Савченко на поруки.

Также мы ведем онлайн-хронику процесса по делу Савченко.