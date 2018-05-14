В Верховной Раде по инициативе партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили начался сбор подписей в поддержку импичмента президента Петра Порошенко.

Об этом сообщил внефракционный народный депутат Юрий Деревянко на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник, 14 мая, пишет "Интерфакс-Украина".

"С сегодняшнего дня "Рух новых сил" начинает сбор подписей народных депутатов для начала парламентской процедуры отставки президента в порядке импичмента", - сказал Деревянко.

Он пояснил, что сбор подписей народных депутатов за отставку президента будет проходить в соответствии со статьями 93, 111 Конституции Украины и ст. 171 и 172 регламента Верховной Рады.

Юрий Деревянко призвал народных депутатов как провластных, так и оппозиционных фракций поставить свои подписи под проектом постановления об импичменте президента.

В конце октября 2017 года в парламенте был зарегистрирован законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий" (№7248) авторства Деревянко.

Ранее "Страна" сообщала об импичменте 2.0. МихоМайдан после праздников вновь собирается выйти на улицы Киева.

Также сторонники Саакашвили провели акцию на Банковой, требуя отставки Порошенко после "пленок Онищенко".

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