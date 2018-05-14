В селе Остки Рокитновского района утонул двухлетний ребенок, пока семья праздновала день рождения младшего ребенка в кафе.

Об этом сообщает РТБ.

Взрослые не заметили, как из помещения вышел старший двухлетний сын и ушел в неизвестном направлении. Через несколько часов его тело нашли в 150 метрах от кафе в заброшенном водоеме.

Согласно справке, смерть наступила в результате утопления. Полицейские начали досудебное расследование по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст.166 УК, преступление наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок).

Напомним, что в Донецкой области нашли тело ребенка, который пропал несколько дней назад. Тело ребенка спасатели обнаружили на водосливе Кураховской ТЭС

Как сообщала "Страна", в Польше в реке утонули братья-близнецы из Украины.