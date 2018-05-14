Нацагентство по предотвращению коррупции усмотрело нашло конфликт интересов в обращении народного депутата Евгения Дейдея к генеральному прокурору Юрию Луценко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, агентство установило, что, находясь в статусе народного депутата, Дейдей в сентябре 2017 года, вопреки требованиям закона и "ради удовлетворения частного интереса, осуществлял действия в пользу себя при направлении депутатского обращения к генеральному прокурору Украины".

По данным "Украинской правды", которая ссылается на собственный источник, в своем обращении нардеп просил выяснить "законность действий сотрудников НАБУ в производстве касательно получения его женой займа (уголовное производство НАБУ относительно незаконного обогащения от 16 ноября 2016 года)".

"Такие обстоятельства обусловили возникновение противоречия между служебными/представительскими полномочиями народного депутата Украины Дейдея Е.С. и его частными интересами", - говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что в этом случае есть признаки нарушения требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, также обращение нардепа содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией.

В агентстве рассказали, что вызвали Дейдея на 10 мая для дачи объяснений и замечаний относительно содержания протокола об административном правонарушении, однако он не явился.

Поэтому депутата повторно пригласили прибыть в Национальное агентство 16 мая с 9:00 до 18:00.

Напомним, в ноябре 2016 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование фактов возможного незаконного обогащения народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея и его семьи.

В связи с этим ГПУ направило в Верховную Раду представление на привлечение нардепа к уголовной ответственности за незаконное обогащение, но парламент отказался снимать депутатскую неприкосновенность с Дейдея.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Дейдей развелся с супругой, но остался без имущества.

Также мы сообщали, что депутат Дейдей решил развестись с женой на фоне иска о возврате долга и перспектив нового уголовного дела.