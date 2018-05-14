Народный депутат Сергей Мельничук на сегодняшнем заседании суда по делу Надежды Савченко заявил о готовности взять ее на поруки.

Об этом сообщает "Громадське".

Перед началом заседания, заместитель Савченко Татьяна Поторченко заявила, что она сама отказалась от услуг адвокатов.

Напомним, Надежда Савченко уже в зале Шевченковского райсуда, она обратилась к собравшимся с вопросом: "Украинцы, ну как вам живется?".

Как передает из суда корреспондент "Страны" начало процесса сдвинули на 13.30.

Как сообщала "Страна", от Надежды Савченко ушли оба ее адвоката - Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

Новый защитник Савченко Александр Шадрин сообщал, что Савченко должен определиться с составом своей защиты.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала разрешение на задержание и арест Савченко, генпрокурор Луценко объявил подозрение народной депутату.