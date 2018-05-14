Депутат Мельничук заявил о готовности принять Савченко на поруки
Народный депутат Сергей Мельничук на сегодняшнем заседании суда по делу Надежды Савченко заявил о готовности взять ее на поруки.
Об этом сообщает "Громадське".
Перед началом заседания, заместитель Савченко Татьяна Поторченко заявила, что она сама отказалась от услуг адвокатов.
Напомним, Надежда Савченко уже в зале Шевченковского райсуда, она обратилась к собравшимся с вопросом: "Украинцы, ну как вам живется?".
Как передает из суда корреспондент "Страны" начало процесса сдвинули на 13.30.
Как сообщала "Страна", от Надежды Савченко ушли оба ее адвоката - Олег Соловей и Дмитрий Бугай.
Новый защитник Савченко Александр Шадрин сообщал, что Савченко должен определиться с составом своей защиты.
Напомним, 22 марта Верховная Рада дала разрешение на задержание и арест Савченко, генпрокурор Луценко объявил подозрение народной депутату.