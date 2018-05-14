Военный прокурор Анатолий Матиос не мог нащупать гранаты в сумке внефракционного нардепа Надежды Савченко, с которой она якобы приходила в Раду.

Об этом заявила сегодня, 14 мая, в Шевченковском районном суде Киева сестра Савченко, Вера.

Судебное заседание посвщено рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для Надежды Савченко.

"Посмотрите из какой толстой кожи изготовлена эта сумка. И эта сумка всегда была тяжелой. Как прокурор Матиос мог нащупать в этой коже те гранаты? Я хочу у него спросить. У них нехватка фантазии без доказательств", - заявила Вера.

Видео: facebook.com/Savchenko.Nadiia/videos

До этого Матиос заявил, что нащупал в сумке Савченко как минимум три гранаты.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ подозревает, что оружие Савченко и Рубану давали российские военные.

Также сестра Савченко рассказала, какой торт Надежде подарили на день рождения в СИЗО.