Авиакомпания Wizz Air объявила о запуске из венгерского Дебрецена рейсов по семи новым направлениям. Перелеты начнутся в декабре 2018 года и в марте 2019-го. Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

В частности, из аэропорта, который находится примерно в 100 км от Ужгорода и Мукачево, будут выполняться рейсы в Донкастер-Шеффилд (Англия), Дортмунд (Германия), Базель (Швейцария), Пальма-де-Майорку, Барселону (Испания), на Мальту и на Кипр - в Ларнаку.

Напомним также, что Wizz Air запускает три новых авиамаршрута из Киева: в Вену, Франкфурт-на-Майне и Берлин-Шенефельд.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Укрзализныце" рассказали о планах запустить прямой поезд "Мукачево - Будапешт".