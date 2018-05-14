В Украине до конца этого месяца пройдут испытания противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin), предоставленных США Украине.

Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Предоставление Украине "Джавелинов" подтверждает ослабление позиций России на международной арене. Кроме того, президент планирует до конца мая принять участие в испытаниях этих "Джавелинов" на наших полигонах", - сообщила Луценко в ходе согласительного совета парламента в понедельник.

Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.

Ранее "Страна" сообщала, что использовать Javelin на Донбассе запретили США - Тука.

Также приберегли для праздника. Javelin, о котором Порошенко заявил на днях, был доставлен в Украину еще месяц назад.