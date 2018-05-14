Автомобиль проекта "Кортеж" президента России Владимира Путина сравнили с Cadillac его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

Обоих лидеров объединяет "любовь к высококлассным лимузинам", однако новая автомашина российского президента, которая использовалась на церемонии инаугурации, оборудована более мощным двигателем - V12.

В автомобиле Трампа стоит мотор V8. Также подчеркивается, что автомобиль проекта "Кортеж" на 1,5 тонны легче, чем Cadillac Трампа, который называется "Зверь".

Автор статьи отмечает, что машина российского президента "напоминает британские роскошные лимузины Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Ghost".

В автомобиле Путина "используются самые современные технологий защиты и связи, однако эти устройства, возможно, не превосходят те, которые установлены в более старой, но все еще мощной машине, используемой его американским коллегой", которая досталась Трампу от предшественника Барака Обамы.

По мнению издания, Россия недолго будет превосходить США по качеству автомобиля лидера страны: ожидается, что уже летом этого года на дороги США может выйти обновленная версия "Зверя", на создание которой выделено $15,8 млн.

Путин приехал на свою четвертую инаугурацию на новом лимузине российского проекта "Кортеж"

В рамках проекта "Кортеж" запланировано создание семейства автомобилей - лимузин, седан и минивэн - на единой модульной платформе. Проект реализуется с 2013 года, инвестиции в него составили 12,4 млрд рублей.

Преполагается, что машины проекта будут производиться также для госслужащих и со временем заменят существующий автомобильный парк, в который входят иномарки.

Напомним, ранее появились фото роскошных апартаментов, которые планирует купить семья Обамы.

Как сообщала "Страна", Кремлю хватило одного слова, чтобы оценить новый российский лимузин "Кортеж".