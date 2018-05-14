Во время отдыха на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте погиб киевский ресторатор Валерий Петров.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Два наших друга, ювелир Армандо Шадон и ресторатор Валерий Петров, поехали отдыхать в Египет. 11 мая, как обычно, они пошли на пляж. Армандо рассказывает, что когда Валера вышел из моря, у него на ноге была какая-то ранка. Уже через минуту ему стало плохо, он упал… Его отвезли в больницу, пытались какую-то помощь оказать – но ничего не смогли сделать. Валера умер", - рассказала подруга Петрова певица Алла Медведева.

Фото: obozrevatel.com/Валерий Петров слева

По ее словам, по прошествии трех суток после гибели Петрова, его близкие не знают причины смерти и с трудом добились разрешения на эвакуацию тела в Украину.

Подруга погибшего подчеркнула, что на здоровье Валерий Петров не жаловался. По ее словам, знакомые погибшего сейчас собирают деньги на перевезение его тела в Украину.

Напомним, что ранее боец АТО зарезал известного повара на остановке в Киеве.

Как сообщала "Страна", двое детей из Украины, которые пострадали в ДТП под Каменцом, остаются в тяжелом состоянии.