Москва и Вашингтон взяли паузу в переговорах по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, пишет РБК.

Он отметил, что для установления новых контактов "нужно желание обеих сторон". Пока что нет даже "примерных сроков" следующей встречи помощника президента Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

Карасин не назвал причину паузы в контактах с США по ситуации в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что Владислав Сурков может уйти в отставку с украинского направления - российские СМИ.

Источники отметили, что стратегия по Украине зашла в тупик, а минские соглашения не выполняются.

Также спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер объявил, когда приедет в Киев и на Донбасс.