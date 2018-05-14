37-летний судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник скончался за рулем автомобиля на территории Житомирской области. Об этом "Стране" рассказала пресс-секретарь Нацполиции Житомирщины Алла Ващенко.

По ее словам, вызов правоохранителей на место инцидента был осуществлен в воскресенье, 13 мая, бригадой врачей, которые пытались спасти жизнь судьи.

"Он находился в собственной машине, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Была вызвана скорая помощь, но медики констатировали смерть", - отметила Ващенко.

Согласно данным декларации Бобровника, ему принадлежит автомобиль Lexus IS 250 2008 года выпуска. Но в полиции не уточняли, в какой именно машине ехал судья в день своей кончины.

По словам Аллы Ващенко, предварительный осмотр места происшествия и тела Бобровника не показал наличия каких-либо фактов, которые свидетельствовали бы о насильственных причинах смерти судьи. На данный момент правоохранители склоняются к естественной версии кончины.

"Но окончательно на все вопросы даст ответы судебно-медицинская экспертиза, которая уже назначена", - отметили в пресс-службе Нацполиции Житомирской области.

На данный момент по факту гибели Александра Бобровника праовохранители возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины ("Убийство"). Вместе с этим, Алла Ващенко попросила журналистов и общественость воздержаться от категоричных трактовок инцидента с судьей как убийства.

Она уточнила - таким образом в полиции первоначально квалифицируют многие смерти, причины которых являются неочевидными.

Последним днем отправления Александром Бобровником правосудия стал четверг, 10 мая.

По словам пресс-секретаря Соломенского райсуда Киева Яны Квитченко, с 11 мая судья находился на больничном и о его внезапной кончине по месту работы узнали накануне.

"Для нас это большая неприятная неожиданность", - отметила Квитченко. Опрошенные "Страной" представители судейского корпуса на правах анонимности сообщили, что Бобровник имел проблемы с сердцем и давлением.

Напомним, Бобровник рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, ранее неоднократно был замечен в вынесении скандальных и неоднозначных решений. Он также известен тем, что рассматривал ходатайства, которые в суд направляло НАБУ.