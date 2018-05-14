В Польше в ров упал автобус, в котором находились украинцы.

Об этом сообщает kontakt24.tvn24.

В Польше в ДТП попал автобус международного сообщения, которым путешествовали иностранцы, в основном граждане Украины Он упал в ров и перевернулся на бок.

ДТП происшествие произошло в воскресенье вечером между транспортными развязками городов Згеж и Стрикув на 353 километре автострады A2, на полосе движения в направлении Варшавы.

Автобус ехал из Щецина в Черновцы. В нем находились 28 пассажиров.

По невыясненным причинам автобус съехал в полосу зеленых насаждений. Пассажиры самостоятельно вышли из транспортного средства. В результате инцидента пострадал один человек. Ему оказали помощь на месте.

Фото: kontakt24.tvn24.pl

Напомним, что в .Словакии требуют у Польши контролировать приезд нелегальных заробитчан из Украины

Как сообщала "Страна", избитого под Варшавой украинца прооперировали в Польше, он пришел в сознание.