В Польше съехал в ров и перевернулся автобус с украинцами
В Польше в ров упал автобус, в котором находились украинцы.
Об этом сообщает kontakt24.tvn24.
В Польше в ДТП попал автобус международного сообщения, которым путешествовали иностранцы, в основном граждане Украины Он упал в ров и перевернулся на бок.
ДТП происшествие произошло в воскресенье вечером между транспортными развязками городов Згеж и Стрикув на 353 километре автострады A2, на полосе движения в направлении Варшавы.
Автобус ехал из Щецина в Черновцы. В нем находились 28 пассажиров.
По невыясненным причинам автобус съехал в полосу зеленых насаждений. Пассажиры самостоятельно вышли из транспортного средства. В результате инцидента пострадал один человек. Ему оказали помощь на месте.
Фото: kontakt24.tvn24.pl
Напомним, что в .Словакии требуют у Польши контролировать приезд нелегальных заробитчан из Украины
Как сообщала "Страна", избитого под Варшавой украинца прооперировали в Польше, он пришел в сознание.