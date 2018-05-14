Двое детей из Украины, которые пострадали в ДТП под Каменцом, остаются в тяжелом состоянии. Всего в реанимационных отделениях больницы в Бресте находится шестеро детей.

Об этом сообщает СТV. by.

По данным медиков, здоровье четырех детей оценивается как удовлетворительное.

"Травма головного мозга, грудной клетки, живота, переломы рук и ног. Пока все развивается по плану выздоровления. Но двое ребят находятся в тяжелом состоянии, поэтому прогнозы пока сложно строить", - рассказал главврач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.

Сообщается, что накануне из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога, реаниматолога и других специалистов, а из Минска - детского травматолога, нейрохирурга и детского анестезиолога-реаниматолога.

Также приехали родители и близкие пострадавших в ДТП детей.

Как сообщала "Страна", ребенок, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, был прооперирован в Каменецкой ЦРБ.

Трагическое ДТП произошло 13 мая около 7.00 на 54-м км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь вблизи деревни Мартынюки. Пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб.