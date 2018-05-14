Совет ЕС ввел санкции против организаторов выборов в Крыму - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил о решении Совета Евросоюза о введении санкций против пяти лиц, ответственных за проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму и Севастополе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com/petroporoshenko
"Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе", - написал президент в соцсети.
Порошенко высказал уверенность в неизбежности наказания за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мои встречи в Аахене с лидерами ЕС, Франции, Германии четко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня", - отметил президент.
Ранее "Страна" писала о том, что в Украине могут запретить трансляцию матчей ЧМ-2018, который пройдет в России.
Также мы сообщали, что в ЕС анонсировали санкции против 5 человек, ответственных за проведение президентских выборов в аннексированном Крыму.