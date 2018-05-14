Российский государственный "Сбербанк" нарастит капитал дочернего банка в Украине на 66,58%, или на 8,3 миллиарда гривен - до 20,765 миллиарда гривен.

Об этом сообщил украинский дочерний банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет "Интерфакс-Украина".

Докапитализация будет проведена путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости.

Также сообщается, что средства от увеличения капитала будут направлены на формирование резервов. Конвертация ценных бумаг не предполагается.

Дочерний банк российского государственного "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В 2017 году банк получил 132 миллиона гривен прибыли.

До 16 марта 2019 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк отказал белорусскому банку "Паритет" в покупке дочки "Сбербанка".

Также украинской дочке "Сбербанка" разрешили купить две гостиницы в Одессе.