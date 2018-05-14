На саммите Украина-ЕС, который пройдет 9 июля, обсудят борьбу с коррупцией, макрофинансовую помощь для Украины и имплементацию Минских соглашений.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Совет ассоциации Украина-ЕС пройдет в декабре, но до этого 9 июля пройдет саммит Украина-ЕС, и мы уже знаем несколько вопросов, которые должны быть подняты в сфере реформ", - сказал лава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Он напомнил, что Украина хотела бы присоединиться к Европейскому таможенному союзу, Энергетическому союзу и единому цифровому рынку.

Также остаются два традиционных вопроса.

"Процесс реформ и имплементация, а вернее отсутствие имплементации Минских соглашений", - сказал посол.

Как сообщала "Страна", 11-12 июля в Брюсселе должен состояться саммит НАТО, на одно из мероприятий в рамках которого Украина получила официальное приглашение. При этом проведение комиссии Украина-НАТО остается заблокированным из-за протестов Венгрии.