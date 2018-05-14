НАБУ провело обыск в помещениях частного предприятия "Грин Грей" в рамках уголовного производства по факту декларирования недостоверной информации нардепа от Радикальной партии Сергея Скуратовского.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает 14 мая "Слово и Дело".

В судебном решении указывается, что в конце апреля НАБУ провело обыск в помещениях ЧП "Грин Грей" и изъяло некоторые документы.

В связи с этим детективы просили наложить арест на изъятое. Однако суд отказал бюро, поскольку в ходатайстве не были предоставлены необходимые для ареста документы.

По информации Bihus.info, компанией "Грин Грей" ранее владел сам политик, однако, после получения мандата Скуратовский переписал компанию на жену Людмилу, а руководителем назначил своего помощника Александра Конихова.

В то же время после запросов журналистов конечный бенефициар изменился - вместо Людмилы Скуратовский владельцем числилась общественная организация "Реформы в строительстве".

Отмечалось, что Скуратовский, который возглавляет комитет по вопросам строительства, 3 года подряд не декларировал строительный бизнес, записанный на жену.

Ранее "Страна" сообщала о охоте, яхтах, ЖКХ. Чем занимается нардеп Скуратовский, с которым Олег Ляшко летал отдыхать в Испанию.

Также САП открыла уголовное дело против "героя" публикаций "Страны" радикала Скуратовского.