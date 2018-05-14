В воскресенье, 13 мая, житель города Сумы снял на видео из окна своего дома, как патрульная полиция издевается над человеком.

Видео опубликовано на Youtube-канале Андрея Васильевича.

"Новая полиция города Сумы показывает принципы своей работы на беззащитном человеке", - говорится в подписи к видео.

На записи видно, как патрульные топчутся берцами по пальцам ног и рук мужчины, наносят ему удары, несмотря на то, что тот не проявляет агрессии и не оказывает сопротивления.

Авторы записи сначала обсуждают действия патрульных в Сумах, а потом делают им замечание.

Пользователи в соцсетях возмущены действиями патрульных.

Люди пишут, что "копы заигрались в хорошего-плохого полицейского", а действия таких сотрудников характеризуют не иначе как статьей 365 УК "Превышение власти или служебных полномочий", которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщала "Страна", в прошлом году в Киеве полицейские избили бойцов АТО, которые решили "поработать пластическими хирургами" в кафе.

Также "Страна" писала, как во Львовской области открыли уголовное из-за того, что полицейские избили мужчину.