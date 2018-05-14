В Верховную Раду внесли законопроект, который предлагает запретить трансляцию на территории Украины матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Соответствующий проект постановления внесен депутатами от Радикальной партии и партии "Самопомощь". Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Верховной Раде предлагают признать незаконной трансляцию Чемпионата мира по футболу, который состоится на территории Российской Федерации.

"Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации в Украине государства-агрессора станет запрет трансляции в Украине официальных мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, которые будут проводиться в Российской Федерации", - отметили авторы в пояснительной записке.

Ранее "Страна" писала о том, что 60 европарламентариев призвали страны ЕС к бойкоту ЧМ-2018 в России.

Также мы сообщали о заявлении президента УЕФА о том, что Чемпионат мира по футболу уже технически нельзя перенести из России.