40 см снега и заторы на дорогах. На Францию обрушился аномальный снегопад
В воскресенье, 13 мая, Францию накрыл мощный снегопад, власти на юге объявили "оранжевый" - предпоследний - уровень опасности.
Об этом передает The Connextion.
Опасность объявлена в южных регионах страны (Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер)
"Местами снег до сих пор падает на высоте более 1000 метров", - сообщила национальная метеорологическая служба в Twitter. На высоте 1300 метров выпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 - до 10 сантиметров.
Фото: twitter.com/Meteos
Для фермеров последствия такого позднего снегопада могут быть непредсказуемо тяжелыми. На улицы городов вывели снегоуборочную технику. Жителей призывают переждать непогоду дома, чтобы избегать заторов.
В то же время синоптики прогнозируют новые снегопады.
Жители в сетях делятся снимками аномального в это время явления.
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com/HiriartP
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что знаменитый вокзал "Ватерлоо" в Лондоне закрывают из-за снежной бури Эмма.
Также в Амстердаме впервые за шесть лет замерзли каналы, превратившись в каток.