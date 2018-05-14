В воскресенье, 13 мая, Францию накрыл мощный снегопад, власти на юге объявили "оранжевый" - предпоследний - уровень опасности.

Об этом передает The Connextion.

Опасность объявлена в южных регионах страны (Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер)

"Местами снег до сих пор падает на высоте более 1000 метров", - сообщила национальная метеорологическая служба в Twitter. На высоте 1300 метров выпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 - до 10 сантиметров.

Фото: twitter.com/Meteos

Для фермеров последствия такого позднего снегопада могут быть непредсказуемо тяжелыми. На улицы городов вывели снегоуборочную технику. Жителей призывают переждать непогоду дома, чтобы избегать заторов.

В то же время синоптики прогнозируют новые снегопады.

Жители в сетях делятся снимками аномального в это время явления.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com/HiriartP

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что знаменитый вокзал "Ватерлоо" в Лондоне закрывают из-за снежной бури Эмма.

Также в Амстердаме впервые за шесть лет замерзли каналы, превратившись в каток.