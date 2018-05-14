Сегодня, 14 мая, в Шевченковском районном суде Киева пройдет судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для нардепа Надежды Савченко. Вести процесс будет судья Павел Слободянюк.

"Страна" ведет онлайн - репортаж о ходе заседания. На процессе присутствует наш корреспондент Кирилл Малышев.

13.57 Время перерыва давно истекло, но заседание суда еще не возобновилось.

13.49 Народный депутат Сергей Мельничук на сегодняшнем заседании суда по делу Надежды Савченко уже заявил о своей готовности взять ее на поруки.

13.45 Корреспонденты "Страны" передали фотогорафии из зала суда.

Фото: Страна

13.42 Пока продолжается перерыв Надежда Савченко из-за кордона спецназа рассказала прессе, как она переносит голодовку.

"Я нормально... У меня была стоматологическая операция и я принимала лечебное питание, чтобы антибиотики не образовали язву в организме. Сейчас все нормально, швы сняли, заживает. Я дальше продолжаю голодовку. За жизнью на свободе всегда скучаешь. За депутатской работой я, наверное, соскучилась меньше. Но это все равно остается моей работой", - сказала она.

13.33 Судья объявил технический перерыв на 15 минут, чтобы Надежда Савченко смогла пообщаться с новыми адвокатами. Так как защита попросила дополнительное время для общения со своим клиентом, потому что утром не смогла этого сделать. Ждут и госадвоката...



13.31 Надежда Савченко объяснила почему разорвала отношения со своими адвокатами Олегом Соловьем и Дмитрием Бугаем. Нардеп считает, что они не имели права давить на ее сестру Веру и будет требовать отзыва у них адвокатской лицензии - за нарушение профессиональной этики.

"Я разрываю отношения с этими адвокатами и требую государственного адвоката", - заявила Савченко.

13.28 Надежда Савченко взяла слово и поддержала усилия судьи в наведении тишины и порядка в зале: "Уважаемые, здесь только я буду рвать глотку, потому что голос такой у меня, а нам всем нужна тишина".

13.26 Судья разрешил Надежде Савченко выйти из стеклянного бокса и участвовать в процессе, сидя рядом со своим адвокатом.

13.25 Идут организационные моменты, судья выясняет мнения сторон по делу.

13.22 Судья открыл процесс.

13.20 Александр Шадрин, новый адвокат Савченко заявил прессе, что сторона защиты будет требовать освобождения нардепа из-под стражи.

13.17 Прессы очень много в зале заседаний, коллеги просят не мешать друг другу.

Фото: Cтрана

13.15 Надежда Савченко уже в зале и обратилась к собравшимся с вопросом: "Украинцы, ну как вам живется?".

13.13 В зале суда один из мужчин обозвал журналистов шлюхами и шлендрами. Журналисты просят полицию обеспечить порядок в зале.

13.00 Как передает из суда корреспондент "Страны" начало процесса сдвинули на 13.30.

Видео: hromadske.ua



12.40 Пикет в поддержку Савченко продержался недолго, около 15 минут, и свернул свои плакаты.

12.30 Перед началом заседания пятеро стороников Надежды Савченко устроили что-то вроде пикета под зданием суда, передает корреспондент "Страны". Полицейские спокойно зашли в помещение суда.

Фото: Cтрана

12.30 Кстати, Надежда Савченко из тюремной камеры обратилась с обращением к властям, чтобы ей обеспечили участие в заседаниях парламента.

"Я, как народный депутат, требую: обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной Рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады", - говорится в обращении нардепа к генеральному прокурору Юрию Луценко, главе СБУ Василию Грицаку и председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

12.20 Напомним, что от Надежды Савченко ушли ее оба адвоката - Олег Соловей и Дмитрий Бугай. Об этом стало известно 11 мая.

"Мы разорвали наши рабочие отношения. Я и Дмитрий Бугай больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение", - сказал Олег Соловей.

Он отметил, что причиной этому стали некорректное поведение и позиция сестры Савченко - Веры, которая вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной.

"Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде", - сказал Соловей.

Он также отметил, что Вера нашла для Надежды Савченко нового адвоката Александра Шадрина (он вел дело подозреваемой в сепаратизме и создании террористической организации экс-мэр Славянска Нели Штепы - Прим. Ред.).