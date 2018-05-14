В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Протяженность моста - 1,8 км. Теперь по нему смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. Транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно пока находится в нижней части путепровода.

Как отмечается, движение автомобильного транспорта запущено на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и керченского шоссе Героев Сталинграда.

Для жителей Керчи открытие эстакады - знаковое событие. Многие автомобилисты уже с утра занимали очередь, чтобы первыми проехать по новому путепроводу.

Ранее сообщалось, что Керченский мост будет открыт для движения легковых автомобилей 16 мая. На открытие прибудет Владимир Путин. Длина моста составит 19 километров.

Как сообщала "Страна", стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около 4 млрд долларов).

8 мая стало известно о завершении строительства автодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.