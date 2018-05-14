Сын председателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили, известный рэпер Бера выпустил видеоклип в поддержку либерализации наркополитики в республике. Об этом пишет Интерфакс.

В клипе под названием "Требую легализации" рэпер поддержал проходившую в минувшие выходные акцию молодежи в центре Тбилиси.

30 ноября 2017 года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск одного из представителей оппозиционной партии "Гирчи", признав неконституционным уголовное наказание за употребление марихуаны. А еще раньше - в июле Конституционный суд признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов в стране.

Напомним, в минувшие выходные в центре Тбилиси, на площади перед зданием парламента, проходила акция протеста против проведенной силовой операции спецназа в двух ночных клубах, в ходе которой, как утверждают участники акции, посетители подверглись насилию и унижению.

Ранее "Страна" писала о том, что "наркомайдан" в Тбилиси завершился после извинений полиции.