"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 14 по 21 мая. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

На этой неделе разные ресурсы обещают от двух до шести дождливых дней. Все синоптики едины в одном: дождь стоит ждать в понедельник и пятницу. Самым холодным днем недели будет понедельник, когда днем воздух прогреется до +17...+18. Далее потеплеет до +20...+26.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует грозовые дожди на этой неделе в понедельник, четверг и пятницу. Начало недели, 14 мая, Будет довольно прохладным: до+17...+19 днем. Затем потеплеет до +23...+26.

По данным сайта Sinoptik.ua обещает дождь в понедельник, пятницу и субботу. Самым холодным днем недели будет понедельник, 14 мая, до +16 днем. Далее в дневное время воздух прогреется до +21...+24.

Сайт Gismeteо прогнозирует, что дожди будут идти всю неделю, кроме, среды. В понедельник +17, далее немного потеплеет до +21...+24.

Ресурс Мeteoprog.ua обещает дождь в понедельник и пятницу. В понедельник +17, далее +22...+24.

Сайт Weather.com сообщает, что дождь будет идти в понедельник, а вечером в пятницу возможна гроза. 14 мая днем +18, далее потеплеет до +24...+26.

На прошлой неделе погода была следующей:



7 мая, понедельник +18, дождь



8 мая, вторник +25, переменная облачность

9 мая, среда +23, переменная облачность

10 мая, четверг +24, ясно

11 мая, пятница +18, ясно

12 мая, суббота +22, ясно

13 мая, воскресенье +16, дождь.

Самый точный прогноз оказался у Weather.com, неточный у Sinoptik.ua, Gismeteо и Мeteoprog.ua.

Напомним, что по всей Украине Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают холодное и дождливое начало недели.