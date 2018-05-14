Сегодня, 14 мая, пограничники пункта пропуска "Жуляны" не пропустили в Украину экс-солистку "Ночных снайперов" Светлану Сурганову. Причина - посещение певицей аннексированного Крыма.

Об этом сообщил помощник руководителя Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Минска, была обнаружена гражданка РФ Светлана Сурганова ("Сурганова и оркестр"). В ходе беседы с гражданкой установлено, что в мае 2016 года она действительно посещала ВОТ (временно оккупированную территорию, - Прим.Ред.) АР Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и через 2 дня вернулась в Россию", - написал Слободян.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

По словам помощника главы Госпогранслужбы, в Украину Сурганова прилетела в личных целях, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений.

Пограничники приняли решение о непропуске Сургановой и запрете ей въезда сроком на 3 года.

По его словам, всего в течение 2017-18 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям из РФ, нарушавших отечественное законодательство относительно посещения ВОТ АР Крым.

Как сообщала "Страна", ранее в Украину не пустили двух россиян с георгиевскими лентами на багаже.

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