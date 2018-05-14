В Никополе (Днепропетровская область) автомобиль Daewoo Lanos на скорости снес столб, оборвал электропровода и повис на заборе жилого дома. При этом обесточенным оказался целый район. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло 13 мая около 13:00 на улице Довголевская в районе нефтебазы. Несмотря на то, что авария оказалось достаточно масштабной, в ней никто не пострадал.

Фото: nikopol.informator.ua

Водитель авто сообщил хозяину домовладения, что только высадил пассажиров и тронулся с места, как вдруг его подрезала другая машина. Скорость движения была небольшой.

Энергетики предупредили жильцов, что восстановительные работы займут некоторое время. Без электричества придется провести до двух суток.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства совершения ДТП.

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