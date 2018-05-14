Подтвердилась причина смерти судьи Соломенского райсуда Александра Бобровника о которой сообщала "Страна".

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что 37-летний Бобровник умер в результате сердечного приступа в машине скорой помощи.

Бобровник рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, ранее неоднократно был замечен в вынесении скандальных и неоднозначных решений. Он также известен тем, что рассматривал ходатайства, которые в суд направляло НАБУ.

Также он рассматривал дело главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которую НАБУ обвиняет в незаконном обогащении на 10 млн грн и декларировании недостоверных данных

Ранее Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении скандального судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника. Причина - распитие Бобровником спиртных напитков на рабочем месте.