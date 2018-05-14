На трассе Киев - Чоп в районе Мукачево произошло крупное ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает Мукачево.net.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes будучи в нетрезвом состоянии превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с колонной байкеров.

Один из очевидцев аварии, который вместе с потерпевшим ехал в колонне байкеров, рассказал как все произошло. Он подтвердил предварительную версию полиции, что водитель Mercedes на большой скорости входил в поворот, пересек сплошную полосу и сбил первый мотоцикл с колонны.

"Уровень алкоголя в крови виновника ДТП в 10 раз превышал норму, а врачам Мукачевской ЦРБ удалось спасти жизнь пострадавшим, хотя выживут ли они - говорить пока рано, слишком тяжелые травмы", - сообщает издание.

У 48-летней женщины - полная травматическая ампутация левого бедра и разорваны легкие. У 50-летнего мужчины - травматическая ампутация левого бедра и левого плеча, он в очень тяжелом состоянии. У него уже была остановка сердца, пока его жизнедеятельность поддерживает аппарат искусственного дыхания.

У еще одного пострадашего сломаны две кости левой голени.

Полиция выясняет подробности аварии.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Как сообщала "Страна", ранее на Закарпатье перевернулся квадроцикл с компанией из 4 человек.

Также "Страна" писала, как в Киеве на проспекте Победы ночью погиб байкер.