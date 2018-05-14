Во Львове женщина упала в лифтовую шахту девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

В ночь на 14 мая в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Петлюры, 37 в лифтовую шахту девятиэтажного жилого дома упала женщина 1992 года рождения.

"На место происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение 4 ГПСЧ г. Львов. Спасатели вытащили пострадавшую из шахты лифта на поверхность и передали работникам медицинской службы. Женщину с травмами средней степени тяжести госпитализировали в коммунальную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", - сообщили в ГСЧС.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве 19-летняя девушка упала в шахту лифта с 25 этажа.

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