Пограничники отдела "Шегини" задержали трех граждан Турции и женщину без документов, которые собирались нелегально попасть в соседнюю Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Информацию о движении неизвестных лиц вблизи государственной границы передали правоохранителям бдительные местные жители. Через некоторое время группа реагирования подразделения вместе с участковым инспектором пограничной службы задержали четверых граждан Турции. У мужчин 1973, 1992 и 1993 рождения были при себе документы, а у женщины - нет", - говорится в сообщении.

Все иностранцы прибыли в Украину легально.

Однако не имея виз, они решили пересечь границу вне пунктов пропуска. Сейчас граждан Турции задержаны в административном порядке для проведения проверочных мероприятий. Дела будут переданы в суд.

Напомним, что в Госпогранслужбе продолжается совместная специальная пограничная операция "Граница-2018". В течение мая пограничники Мостиского отряда зафиксировали уже третью попытку группового нарушения границы гражданами Турции.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", украинские пограничники поймали гражданина Таджикистана, которого искал Интерпол.

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