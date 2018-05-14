В Житомирской области бойцы Нацгвардии спасли беременную женщину от самоубийства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Житомирской области.

Инцидент произошел в Олевске. Утром 12 мая нацгвардейцы заметили женщину, которая пыталась прыгнуть с моста. Женщина агрессии не проявляла и после переговоров согласилась подать руку правоохранителю.

"В ходе общения со спасенной было установлено, что 35-летняя олевчанка находится в положении и из-за бытовых проблем решила совершить самоубийство. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь. Сейчас за состоянием спасенной жительницы Олевска наблюдают медики", - сообщают в полиции.

Фото: zt.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Николаеве патрульные спасли девушку, которая прыгнула с моста.

Также "Страна" сообщала, что в Черновцах копы за руку поймали мужчину, который спрыгнул с моста.