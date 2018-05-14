В Доброполье Донецкой области не смогли спасти 8-летнюю девочку, которую еще с тремя детьми придавило бетонной плитой. Об этом сообщает УНН.

"К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром девочка скончалась", - отметили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области.

По факту травмирования ребенка бетонным козырьком подъезда открыто уголовное производство по ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины трагедии.

Как сообщала "Страна", трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее лесовоз зацепил провода и бетонный столб на Закарпатье. Столб упал на коляску, в котором был 1,5-летний мальчик, ребенок погиб. Трагедия произошла в городе Хуст. Мать ребенка попала в больницу.