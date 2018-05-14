Государственная миграционная служба Украины признала 452 паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Документы были оформлены с нарушением требований законодательства.

Об этом сообщает УНН.

Так, в 2016 году территориальные органы ведомства признали выданным с нарушениями 238 загранпаспортов, в 2017 году - 214 таких паспортов.

При этом в январе-марте 2018 года 36 загранпаспортов были выданы с нарушениями.

Кроме того, как отмечают в миграционной службе, в 2016 году были выданы с нарушениями 287 паспортов гражданина Украины (образца 1994 года), в 2017 - 162 документа и 6 паспортов в форме ID-карты.

А уже в январе-марте этого года миграционная служба признала, 59 паспортов гражданина Украины выданных с нарушениями и 15 документов в форме ID-карты.

Как сообщала "Страна", полиция задержала чиновников ГМС, торговавших биометрическими паспортами.

Также "Страна" писала, что ID-карты и биометрические загранпаспорта получили несколько миллионов украинцев.