У победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай сломалась главная награда конкурса - хрустальный микрофон, который на сцене в Лиссабоне ей вручил победитель прошлого года Сальвадор Собрал.

Об этом стало известно во время пресс-конференции после гранд-финала.

Супервайзер "Евровидения" Йон Ула Санд вручил победительнице еще один "хрустальный трофей".

"От Сальвадора я почувствовала, что он уважает меня, когда передавал мне микрофон на сцене, я читала о том, что он сказал о моей песне (Сальвадор назвал ее ужасной - Прим.Ред.). Я чувствовала, что он уважает меня и я посылаю ему в ответ только любовь", - сказала Нетта.

Певица отметила, что ее главным посланием для зрителей было то, что нужно всегда быть самим собой и уважать себя независимо от того, как ты выглядишь.

Также Нетта поблагодарила ЛГБТ-сообщество, которое ее активно поддерживало.

Девушка много шутила и отвечая на вопросы журналистов, сказала, что в первую очередь, когда вернется в родной Израиль, сделает хумус. Это - закуска из нутового пюре, в состав которой входят кунжутная паста, оливковое масло, чеснок, сок лимона и паприка.

Напомним, что победитель гранд-финала международного песенного конкурса "Евровидение-2018" Нетта Барзилай из Израиля рассказала про эмоции и впечатления от участия и главных конкурентах.

Также "Страна" публиковала текст и перевод песни Toy победителя Евровидения Нетты Барзелай из Израиля.