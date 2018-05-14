В Малиновском райсуде Одессы судья Дмитрий Передерко взял самоотвод от определения меры пресечения одесситу, который 9 мая разъезжал погороду на авто с флагом, на котором был изображен орден Отечественной войны. Об этом стало известно из реестра судебных решений. Дата обнародования решения - 12 мая 2017 года.

Как говорится в тексте решения, фигурант уголовного производства накануне государственного праздника - Дня Победы - демонстрировал флаг с изображением ордена Отечественной войны.

Далее в документе содержится объяснение, почему судья не может считать пропагандой тоталитарного режима демонстрацию флага с орденом Отечественной войны в день государственного праздника 9 мая.

"Я, ЛИЦО_3, являюсь внуком героически погибшего во время Великой Отечественной войны ЛИЦО_4 и внуком кавалера двух орденов "Отечественная война", инвалида Великой Отечественной войны 1 группы ЛИЦО_5. В силу этих обстоятельств, а также в связи с воспитанием меня в духе уважения к воинам, которые своими героическими подвигами и мужеством отстояли в тяжелых боях право народа Украины на жизнь и в духе уважения к героизму нашего народа во время Великой Отечественной (Второй мировой) войны, его несгибаемой стойкости в борьбе с нацизмом, я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена "Отечественная война" в дни празднования народного и государственного праздника "День Победы" как пропаганду тоталитарного режима, поэтому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства", - говорится в решении суда.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев начали лишать свободы за публикацию советской символики в Facebook.

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