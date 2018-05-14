Во время последнего выпуска "Вечернего квартала" Владимир Зеленский, как и обещал, пошутил по поводу своего и Вакарчука участия в выборах.

Изображая разговор мужа и жены Зеленский и Кравец ведут следующий диалог:

— Встречаются Вакарчук и Зеленский... Во втором туре. Один другому говорит: "Вот я стану президентом, а ты у меня на инаугурации выступать будешь". Другой ему отвечает: "Нет, это я стану президентом, а ты у меня будешь выступать".

— Так я не поняла, на инаугурации будут петь или шутить?

— Конечно шутить. У Вакарчука отличное чувство юмора.



— Так а Юлю ты списал уже?

- Нет. У Юли было миллион шансов, есть и еще будет в жизни много шансов.

- Так я не поняла, на инаугурации будут петь, шутить или плакать?

— Неважно, будут петь, шутить тли плакать. Лишь бы после инаугурации у Украины было, как у нас: КОНФЕТНО-букетный период остался в прошлом, - сказал Зеленский, видимо, имея в виду, что Порошенко президентом уже точно не станет.

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